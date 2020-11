Vendée Globe 2020 : 33 concurrents ont pris le départ aux Sables d'Olonne

Ils préparent cette course depuis des mois, des années… Ils vont vivre l’une des plus belles aventures de leur vie, un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Il ne reste plus que quelques heures avant le grand départ du Vendée Globe 2020-2021 !

De magnifiques paysages, des étendues d’eau à perte de vue que nous vous proposerons évidemment tout au long de cette édition sur nos différents médias.

Pour ce 9e opus, ce sont 33 skippers, dont 18 débutants mais aussi 6 femmes et 11 marins non français, qui se sont présentés sur la ligne de départ, ce dimanche, pour une aventure dans laquelle ils se sont lancés il y a, 3 ou 4 ans.

Contexte "bizarre"

Tous ont mis leur bateau à quai à Port Olonna le 16 octobre et sont en mode confinement depuis le 1er novembre, voire plus tôt. Ils poursuivent leur préparation depuis leur logement aux Sables. La plupart d’entre eux s’est déjà séparée de leur famille.

Le village étant complètement vide de public et la ville étant elle aussi bien déserte, certains marins profitent des fins de journée pour venir sur leur bateau, qui sera leur maison de fortune durant au minimum deux gros mois.

Ces amoureux de la mer et adeptes de la vie en solitaire quitteront la terre ferme dans un contexte particulièrement "bizarre", de l’aveu de tous.

Le cœur serré, les skippers basculeront bien vite dans leur périple, avec en tête de flotte une armada de bateaux dernière génération, les foilers, capables de voler au-dessus de l’eau.

Leur objectif est de faire bien mieux que le précédent vainqueur, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire), victorieux en 74 jours. Parmi les favoris, on retrouve Jérémie Beyou (Charal), 3e de la dernière édition, mais aussi le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) et le jeune loup Charlie Dalin (Apivia).