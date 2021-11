Transat Jacques Vabre : suivez le départ de la course en direct (LIVE 13h)

Ce dimanche 7 novembre, 158 marins prennent le large en duo du Havre pour trois semaines d’expédition vers la Martinique. La Transat Jacques Vabre démarrera aux alentours de 13h30.

Quatre catégories de bateaux sont inscrites pour la transatlantique : les Ultim (32 m) et les Ocean Fifty (15 m) en multicoques et les Imoca (les bateaux de 18 m du Vendée Globe) et les Class 40 (12 m) en monocoques. Une innovation cette année, plusieurs parcours sont prévus pour que les vainqueurs de chaque catégorie de bateaux arrivent en tir groupé dans une fenêtre de 5 à 7 jours. Les premiers devraient arriver à destination après une douzaine de jours et les derniers après une vingtaine de jours.

Parmi les favoris de la course on retrouve notamment Armel Le Cléac’h, Kevin Escoffier, Franck Cammas, Thomas Coville, François Gabart et Damien Seguin.