Transat Jacques Vabre : Rogues et Souben s’imposent en Ocean Fifty, Gerckens glisse à la cinquième place en classe 40

"C’est beaucoup de bonheur, on est heureux des efforts qu’on a fournis pendant quinze jours. C’est génial ! Ce sont des moments rares dans une vie, et ça, ça n’a pas de prix", a lancé un large sourire aux lèvres Rogues, qui répondait aux journalistes depuis son bateau amarré au ponton éclairé par la pleine lune et en l’absence de public en raison du couvre-feu en vigueur en Martinique.

Ils remportent ainsi la course dans la catégorie des Ocean Fifty (multicoques de 15 m), l’une des quatre classes de voiliers engagées sur la course. Les organisateurs ont mis en place trois parcours différents en fonction de la classe du bateau pour permettre une arrivée relativement groupée.

Rogues et Souben (Primonial), vidés mais heureux. Le tandem, associé pour la seconde fois sur la course en double, a laissé éclater sa joie après avoir été le premier des 75 bateaux encore en course (sur 79 au départ) à couper la ligne dans la baie de Fort-de-France, à 21h54 lundi heure locale (2h54 heure de Paris).

Leurs nerfs mis à rude épreuve durant quinze jours, Sébastien Rogues et Matthieu Souben ont franchi la ligne d’arrivée de la Transat Jacques Vabre dans la nuit de lundi à mardi à Fort-de-France en Martinique, pour s’imposer dans la catégorie des multicoques de 15 m, avant les super stars de la course, les Ultimes, dont le parcours est plus long.

Les Français Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) ont eux remporté Transat Jacques Vabre dans la catégorie Ultim, celle des bateaux de course les plus rapides au monde, après 16 jours de mer.

"Nous avons eu une alerte émanant d’un possible rassemblement qui pourrait potentiellement voir des dégradations qui peut-être n’existeront jamais parce que, comme on voit, c’est très calme, on n’a pas de signaux d’urgence", a expliqué Mme Caron.

En Class40, dont l'arrivée est prévue le 30 novembre et où il reste plus de 1366 miles (2531 km) de course, Jonas Gerckens et son co-skipper français Benoit Hantzpeg, sur Volvo, ont perdu deux positions en l'espace de quelques heures. Ils pointent désormais à la 5e place, à 44,67 miles (82,73 km) de la tête, occupée par le Français Antoine Carpentier et l'Espagnol Pablo Santurde Del Arco (Redman). Les écarts sont ensuite minimes entre la 2e et la 8e place.

Denis Van Weynberg, le deuxième Belge engagé dans la course, avec le Français Tanguy Le Turquis sur Les Laboratoires de Biarritz - No Limit 4 us, occupait la 19e place en classe Imoca, à 1575,78 miles (2918,34 km) des leaders, les Français Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut).