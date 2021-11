Transat Jacques Vabre : Rogues et Souben s’imposent en Ocean Fifty, Gerckens provisoirement 3e en classe 40

Rogues et Souben (Primonial) ont laissé éclater leur joie après avoir été le premier des 75 bateaux encore en course (sur 79 au départ) à couper la ligne dans la baie de Fort-de-France, à 21h54 lundi heure locale. © Jean-Marie Lioc Alea

Leurs nerfs mis à rude épreuve durant quinze jours, Sébastien Rogues et Matthieu Souben ont franchi la ligne d’arrivée de la Transat Jacques Vabre dans la nuit de lundi à mardi à Fort-de-France en Martinique, pour s’imposer dans la catégorie des multicoques de 15 m, avant les super stars de la course, les Ultimes, dont le parcours est plus long. Rogues et Souben (Primonial), vidés mais heureux. Le tandem, associé pour la seconde fois sur la course en double, a laissé éclater sa joie après avoir été le premier des 75 bateaux encore en course (sur 79 au départ) à couper la ligne dans la baie de Fort-de-France, à 21h54 lundi heure locale (2h54 heure de Paris). Ils remportent ainsi la course dans la catégorie des Ocean Fifty (multicoques de 15 m), l’une des quatre classes de voiliers engagées sur la course. Les organisateurs ont mis en place trois parcours différents en fonction de la classe du bateau pour permettre une arrivée relativement groupée. "C’est beaucoup de bonheur, on est heureux des efforts qu’on a fournis pendant quinze jours. C’est génial ! Ce sont des moments rares dans une vie, et ça, ça n’a pas de prix", a lancé un large sourire aux lèvres Rogues, qui répondait aux journalistes depuis son bateau amarré au ponton éclairé par la pleine lune et en l’absence de public en raison du couvre-feu en vigueur en Martinique.

Une fois les marins débarqués, les bateaux sont mis en sécurité dans un autre endroit que le village de la course à la suite d’une décision prise lundi soir par la directrice générale Caroline Caron. "Nous avons eu une alerte émanant d’un possible rassemblement qui pourrait potentiellement voir des dégradations qui peut-être n’existeront jamais parce que, comme on voit, c’est très calme, on n’a pas de signaux d’urgence", a expliqué Mme Caron. La décision a été prise à la suite de la manifestation qui s’est déroulée, sans incident, sur l’île lundi, à l’appel d’organisations syndicales protestant notamment contre l’obligation vaccinale des soignants. Certains manifestants sont notamment entrés dans le village de la course. L’installation du village d’arrivée de la Transat Jacques Vabre à Fort-de-France avait fait l’objet de critiques de la part de mouvements anticolonialistes.

Gerckens 3e en Class 40, Van Weynberg 19e en classe Imoca

Les deux marins sont arrivés avant les bateaux les plus rapides du monde, les Ultimes (maxi-trimaran volant de 32 m de longueur), qui ont un parcours un tiers plus long que les Ocean Fifty, et dont l'actuel leader, le tandem Franck Cammas/Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) est attendu à partir de la mi-journée mardi (heure belge). Après les Ultimes, les projecteurs seront sur les Imoca (les bateaux du Vendée Globe, monocoque de 18 m), dont le podium se jouera a priori dans la journée de jeudi, puis sur les Class 40 (monocoques de 12 m), attendus le 30 novembre. Jonas Gerckens et son co-skipper français Benoit Hantzpeg, sur Volvo, occupaient la 3e place en Class 40 mardi au pointage de 8h00. Le duo franco-belge pointe à 38,41 miles (71,14 km) derrière les leaders, le Français Antoine Carpentier et l'Espagnol Pablo Santurde Del Arco (Redman). Les Français Ian Lipinski et Julien Pulvé (Crédit Mutuel) sont deuxièmes à 37;06 miles (68,64 km) du duo de tête. Denis Van Weynberg, le deuxième Belge engagé dans la course, avec le Français Tanguy Le Turquis sur Les Laboratoires de Biarritz - No Limit 4 us, occupait la 19e place en classe Imoca, à 1559,01 miles (2887,29 km) des leaders, les Français Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut).