Transat Jacques Vabre : Jonas Gerckens vise le top 10 mais rêve de podium

Jonas Gerckens et Benoît Hantzperg s'entraînent sur le Volvo164, bateau Class40, en vue de la Transat Jacques Vabre © Benjamin Sellier all right reserved

La Transat Jacques Vabre (TJV) est la plus longue, la plus exigeante, et donc la plus prestigieuse des courses en double. Pas étonnant que des marins de renom tels Franck Cammas, Kevin Escoffier, Thomas Coville, François Gabart, Armel Le Cléac’h, Damien Seguin ou encore Yannick Bestaven, dernier vainqueur du très célèbre Vendée Globe y participent. La course mène les 79 équipages du Havre à Fort-de-France en Martinique. Dans la catégorie Class40, notre compatriote Jonas Gerckens, associé au Français Benoît Hantzperg, nourrit de belles ambitions.

Jonas Gerckens vise le top 10 mais rêve de podium - Transat Jacques Vabre - 08/11/2021 Avec un nouveau bateau construit pour les grandes courses océaniques telles la Route du Rhum ou la TJV, Jonas Gerckens poursuit son ascension sportive et professionnelle. La crise économique liée à la Pandémie Covid n'a pas affecté la détermination et la collaboration de ses sponsors et partenaires, il a donc fait construire un tout nouveau Class40 avec lequel il compte bien forger des résultats à la hauteur de son talent et de son enthousiasme.

Jonas Gerckens : un gentil qui veut faire mal

5 images Jonas Gerckens s'entraîne sur son nouveau jouet: un bateau Class40 nommé Volvo164 © Tous droits réservés

Sous ses allures de garçon rieur et chaleureux (qu’il est !), notre homme est un loup. Et pas seulement de mer ! Se battre, gagner, dépasser ceux qui sont devant, c’est son ADN. "L’objectif raisonnable, c’est un top 10. Mais secrètement, on sait qu’il y a une quinzaine de bateaux, sur les 45 de notre catégorie de Class40, qui peuvent prétendre au podium. Dont nous, et si l’occasion se présente, on ne va pas se gêner".

Le Skipper liégeois veut s’amuser avec son nouveau jouet

Le Père Noël est passé bien avant l’heure pour garnir les souliers du petit Jonas. Un Class40 nouvelle génération, construit à sa main, pour les grandes courses océaniques. "Il est beau, il est bon, et il va vite. Mais il peut encore aller plus vite, on n’a pas encore exploité tout son potentiel, et pourtant je vous assure, on tire dedans".

5 images Jonas Gerckens et Benoît Hantzperg s'entraînent sur le Volvo 164, avant la Transat Jacques Vabre © Benjamin Sellier all right reserved

La crise économique, ce n’est pas pour tout le monde !

Ce nouveau joujou a coûté la bagatelle de 700.000 euros. Une grosse dépense, en pleine période de crise Covid, c’est plutôt étonnant ! "Oui et non, rétorque Delphine Simon, Manager de Jonas Gerckens. D’abord, nos partenaires sont restés fidèles, ensuite de nouveaux sponsors nous ont rejoints. Pourquoi ? Parce que les résultats de Jonas sont excellents, notamment avec Sophie Faguet dans les courses côtières en double mixte, aussi parce que le retour sur investissement pour nos partenaires reste maximum, et que la suite des projets liés à Jonas est attrayante".

Un accident en mer a failli faire chavirer le projet

Gerckens raconte :"On était à l’entraînement avec Benoît, on tirait à plus de 50 km/h lorsque le nez du bateau s’est planté dans une vague, comme dans un mur. On est passé de 50 à 10 km/h en une fraction de seconde. Moi j’étais à l’intérieur, j’ai été projeté en arrière sur 3 mètres et me suis écrasé sur une varangue (ndlr : pièce de la charpente, verticale et étroite, au sol). J’ai un moment craint être paralysé. Bilan : côtes cassées, 6 semaines exigées par les médecins. On a cru devoir déclarer forfait pour cette Transat, mais finalement, avec seulement 4 semaines d’immobilité, je suis capable de naviguer, même si ça fait mal".

5 images Jonas Gerckens et Benoît Hantzperg à l'entraînement sur le nouveau Class40 Volvo164 avant la TJV © Tous droits réservés

Le surnom du duo : "Josberg", leurs totems : "Le Sanglier" et "Le Bûcheron"

Les deux marins se connaissent (et s’apprécient) depuis longtemps, ils ont sauté sur la première occasion de naviguer ensemble. Sur le circuit, leur duo est surnommé "Josperg", contraction de Jonas et Hantzperg, et en référence au pilote "Rosberg", Kéké, Champion du monde de F1 en 1982. "Pour ce qui est des totems "Le Sanglier" et "Le Bûcheron", je vous laisse nous les attribuer à votre guise" s’amuse le Liégeois.

"Il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer"

5 images Volvo 164, le nouveau bateau Class40 de Jonas Gerckens - Red Dolphins, au départ de la Transat Jacques Vabre © Tous droits réservés

C’est d’Aristote, paraît-il, et on n’est pas sûr de ce qu’il a vraiment voulu dire. Ce qui est sûr, c’est que la course au grand large est une activité humaine d’exception. Ils sont partis pour 3 à 4 semaines de navigation. Le froid, le doute, la fatigue, le stress, la douleur seront au rendez-vous. L’extase et le succès aussi, peut-être ? !