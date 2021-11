Transat Jacques Vabre : Jonas Gerckens rejoint l'arrivée à la quatrième place en Class40

Jonas Gerckens et son coéquipier français Benoît Hantzberg (Volvo 164) ont terminé à la quatrième place en Class40 de la Transat Jacques Vabre, course à la voile transatlantique en double, ce lundi à Fort-de-France (Martinique), après avoir passé plus de trois semaines en mer.

Il était très exactement 8h58 en Martinique (13h58 en Belgique) quand le duo belgo-français a franchi la ligne d'arrivée, après 22 jours, 31 minutes et 4 secondes de course.

"Cette place, c’est une triple victoire ! Tout d’abord, le simple fait de participer à la course était déjà une excellente nouvelle (ndlr : le Belge s'était blessé en octobre dernier). Ma côte m’a fait mal, je suis même retombé dessus durant la course, mais je sentais que je pouvais dépasser cette douleur. L’arrivée à la 4ème place est aussi une victoire car on visait le top 10. Pour connaître un bateau, on dit qu’il faut 18 mois. Le Volvo est sorti du chantier il y a 5 mois, c’était déjà fort juste. Le classement dans le top 5 est donc juste merveilleux à nos yeux. On a commencé à y croire après le Golfe de Gascogne quand nos choix stratégiques se sont avérés payants à plusieurs reprises (aux Iles Canaries ou encore au Cap Vert). On s’est mis à rêver même si on savait que rien n’était joué avant la ligne d’arrivée, d’autant que les conditions météo ont été peu favorables à notre type de bateau qui est plus performant dans des conditions de vent inférieures à 10 nœuds ou supérieures à 18 nœuds", a indiqué Gerckens.

La victoire est revenue au Français Antoine Carpentier et à l'Espagnol Pablo Santurde Del Arco (Redman), arrivés deux heures plus tôt. Les bateaux étaient partis le 7 novembre depuis le port du Havre.

Les Français Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) ont remporté mardi dernier la catégorie Ultime, celle des bateaux de course les plus rapides au monde, après 16 jours de mer. Quelques heures auparavant, les Français Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) l'avaient emporté en Ocean Fifty (multicoques de 15 mètres).