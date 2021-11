Transat Jacques Vabre : Jonas Gerckens recule à la 3e place en Class 40, Denis Van Weynberg 19e en Imoca vendredi

Passés en tête au classement des Class 40 de la Transat Jacques Vabre en double jeudi, Jonas Gerckens et son co-skipper français Benoit Hantzpeg sur Volvo, avaient perdu cette position jeudi soir vers 20 heures. Vendredi, à 17 heures, ils se retrouvaient troisièmes à 56 milles (104 km) derrière Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman) alors que les concurrents étaient à la recherche de vent.

En tête de la course, le duo français Franck Cammas/Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) domine largement ses adversaires sur les autres Ultimes (maxi multicoques). Les Français possédaient 355 milles (657 km) d'avance sur le Banque Populaire XI d'Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier et devraient rejoindre l'arrivée en vainqueurs mardi à Fort-de-France (Martinique).

En classe Imoca, les bateaux du Vendée Globe (monocoque de 18 mètres), le trio de tête a creusé l'écart sur les autres concurrents. Les écarts demeurent serrés entre Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) qui devançaient de 33 milles (61 km) Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia) et de 55 milles (102 km) Jérémie Beyou et Christopher Pratt (Charal). Denis Van Weynberg, le deuxième Belge engagé dans la course, avec le Français Tanguy Le Turquis sur Les Laboratoires de Biarritz - No Limit 4 us, occupait toujours la 19e place et accusait un retard de 918 milles (1700 km) sur le leader de la catégorie.