Transat Jacques Vabre : Jonas Gerckens en tête à mi-course en Class40, Denis Van Weynbergh 19e

Jonas Gerckens , avec son co-skipper français Benoit Hantzpeg, occupe la tête de la Transat Jacques Vabre jeudi alors qu'environ la moitié de la course a été franchie. Le marin liégeois a profité de la nuit pour prendre les commandes de la Class40 (monocoque de 12 m), la classe la plus représentée comptant désormais 44 bateaux (sur les 45 au départ), avec son Volvo 164.

Dans la classe Imoca, le deuxième Belge engagé dans cette course transatlantique, Denis Van Weynberg avec le Français Tanguy Le Turquis sur Les Laboratoires de Biarritz - No Limit 4 us est signalé en 19e position à 724.48 miles nautiques (environ 1341.74 km des leaders, les Français Thoas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) qui se situent eux à 2700.1 miles nautiques de l'arrivée (5000.59 km).

Ils sont 79 bateaux, toutes classes confondues, à avoir pris le départ du Havre le 7 novembre, pour environ deux à trois semaines de course jusqu'à Fort-de-France en Martinique.