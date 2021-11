Transat Jacques Vabre : Jonas Gerckens deuxième en Class40 après deux semaines de course

La Class40 de la Transat Jacques Vabre est indécise et elle le restera visiblement jusqu'à l'épilogue de la 15e éditoin de la célèbre course à la voile en double qui relie Le Havre à Fort-de-France (Martinique). Jonas Gerckens et son co-skipper français Benoit Hantzpeg sur Volvo, premiers jeudi puis troisièmes samedi, ont grimpé d'un rang et occupent la 2e place dimanche au pointage de 13 heures, soit deux semaines après le départ.

Le duo franco-belge pointe à 17,7 miles (32,78 km) derrière les Français Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman). La flotte de la Class40 a passé le Cap-Vert et touche maintenant les alizés de nord-est et que les étraves sont enfin tournées vers la destination d'arrivée.

En tête de la course, le duo français Franck Cammas/Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) domine largement ses adversaires sur les autres Ultimes (maxi multicoques). Les Français possédaient 411 milles (761 km) d'avance sur le Banque Populaire XI d'Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier et devraient rejoindre l'arrivée en vainqueurs mardi à Fort-de-France (Martinique).

En classe Imoca, les bateaux du Vendée Globe (monocoque de 18 mètres), le trio de tête a creusé l'écart sur les autres concurrents. L'écart demeure serré entre Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) qui devancent de 55 milles (102 km) Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia). Denis Van Weynberg, le deuxième Belge engagé dans la course, avec le Français Tanguy Le Turquis sur Les Laboratoires de Biarritz - No Limit 4 us, occupait toujours la 19e place et accusait un retard de 1319 milles (2442 km) sur le leader de la catégorie.