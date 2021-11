Transat Jacques Vabre : Jonas Gerckens 3e en Class 40 après 3 jours de course, Denis Van Weynbergh 17e en Imoca

Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) mènent la flotte de la 15e Transat Jacques Vabre, la course à la voile en double qui relie Le Havre à Fort-de-France (Martinique), mercredi au pointage de 17 heures. À bord de leur Ultime (maxi-trimaran de 32 mètres), ils sont passés les premiers au large de Lisbonne et filaient vers Madère. Ils possédaient 34 milles (63 km) d'avance sur le Sodebo ultim 3 de Thomas Coville/Thomas Rouxel et 59 Nm (109 km) sur le flambant neuf SVR-Lazartigue de François Gabart et Tom Leperche.

Nettement plus en arrière, les Class 40, la catégorie la moins rapide (monocoque de 12 mètres), traversaient encore le Golfe de Gascogne. Parmi les 45 bateaux, le Liégeois Jonas Gerckens, qui découvre la course, est associé au Français Benoit Hantzperg. Leur voilier Volvo pointait en 4e position de la catégorie à 14,1 milles (26 km) de Nicolas Jossier et Alexis Loison sur La Manche #EvidenceNautique. Le duo belgo-français n'était que 16e vingt-quatre heures plus tôt.

Denis Van Weynbergh, l'autre skipper belge présent dans la course, fait équipe avec le Français Tanguy Le Turquais. Déjà présent en 2013 (16e en Class 40), il pointait au 17e rang sur les 23 voiliers de la classe Imoca, celle des bateaux qui préparent le Vendée Globe (le tour du monde en solitaire et sans escales). Sur Les Laboratoires de Biarritz - No Limit 4 us, ils accusaient un retard de 247 milles (458 km environ) sur l'Apivia des Français Charlie Dalin et Paul Meilhat.