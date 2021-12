Deux jours après Jonas Gerckens, c’est un autre Belge qui a bouclé la Transat Jacques Vabre ce mercredi soir. Denis Van Weynbergh et son coéquipier français Tanguy Le Turquais ont franchi la ligne d’arrivée à la 19e place en classe Imoca, celle des bateaux qui préparent le Vendée Globe (le tour du monde en solitaire et sans escales). Le duo aura mis 24 jours 6 heures 12 minutes et 34 secondes pour atteindre la Martinique depuis Le Havre.

Il était 14h39 en Martinique (19h39 en Belgique) quand les deux skippers sont arrivés à Fort-de-France sur leur voilier "Les Laboratoires de Biarritz – No Limit 4 us".

"On a bataillé pour rester 19èmes. Nous n’avions plus les voiles adéquates aux conditions, notamment notre grand spi, qui avait un peu d’âge, s’est cassé au Cap Finisterre. Nous avons essayé de le réparer, mais ça n’a pas fonctionné. C’était un grand plaisir d’être sur l’eau. L’objectif est atteint, nous avons fait une super course, nous nous sommes bien amusés, puis nous avons bien bagarré ! C’était que du bonheur ! Je me suis réconcilié avec le double !", a indiqué Denis Van Weynbergh avant de recevoir "une bière bien fraîche" en pleine interview.

Son coéquipier français était tout aussi heureux d’avoir pu terminer dans les temps : "Notre objectif était de ne pas finir hors course donc c’est une grande réussite. C’était une vraie route de la galère, nous en avons eu énormément, mais nous avons toujours su réparer. Tout ça dans la bonne humeur !"

C’est le duo composé des Français Thomas Ruyant et Morgan Lagravière qui a remporté la 15e édition de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie Imoca, en 18 jours 1 heure 21 minutes et 10 secondes.