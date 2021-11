Transat Jacques Vabre : 158 marins vont affronter l’océan jusqu’en Martinique, dont deux Belges

Elle s’appelle " Route du Café ", c’est la Transat Jacques Vabre, pour équipages de deux. Elle mènera ce dimanche les 79 bateaux engagés du Havre (France) à Fort de France (Martinique). C’est la plus longue et la plus exigeante des courses en double.

Parmi les noms ronflants de skippers patentés on citera Armel Le Cléac’h, Kevin Escoffier, Franck Cammas, Thomas Coville, François Gabart, Damien Seguin, entre autres.

Quatre catégories de bateaux sont inscrites. Les Class40, monocoques de 40 pieds (12,18 m), les Imoca, monocoques de 60 pieds, habitués au célèbre Vendée Globe, les Ocean Fifty, multicoques de 50 pieds (15 m) et les Ultime, ces magnifiques géants des mers, maxi-trimarans de 32 m.

Les plus rapides rejoindront l’arrivée en 12 jours, les plus lents en plus de 20. Mais la subtilité, c’est que les distances parcourues ne seront pas les mêmes d’une classe à l’autre. Pour les Class40 : 4600 milles, en passant par le Cap Vert. Pour les Ocean Fifty et les Imoca : 5800 milles via l’Archipel brésilien Fernando de Noronha. Et pour les Ultime : 7500 milles en passant au large de Rio de Janeiro.