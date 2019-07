Top départ pour le Tour de France à la voile 2019

Il n'y a pas que les cyclistes qui s'apprêtent à faire le tour de la France. Pendant que la Grande Boucle sillonnera les routes de l'Hexagone, le Tour Voile visitera les côtes ! Cette compétition est considérée comme l'incontournable rendez-vous des régatiers, hommes et femmes, qui se confrontent sur 2 types d’épreuves : les Stades Nautiques et les Raids Côtiers. Le départ de la course se fera à Dunkerque ce vendredi. C’est parti pour 17 jours et 17 étapes d’adrénaline et de confrontation sans répit. La finale se tiendra comme d’habitude à Nice le 21 juillet dans la baie des Anges, face à la promenade des Anglais.

Les nouveautés de cette édition

Cette année, 23 équipes sont prêtes à s’affronter durant cette compétition estivale. Créée en 1978, l’édition 2019 sera marquée par l’apparition d’un classement mixte, ouvert à chaque équipage comptant au moins une équipière, afin de mettre en avant les talents féminins de la course. Les concurrents sont divisés en Team constituées soit d’amateurs, de jeunes talents ou de champions confirmés. Parmi les équipes, cinq nationalités différentes seront représentées. Elles pourront arborer le long de leur mât le nom de leur ville ou de leur territoire de rattachement. Cela permettra au public de s'identifier et d’encourager plus facilement les équipages de sa région. Ce dernier sera également plongé dans l’univers du sport en assistant aux préparations et mises à l’eau des équipages et des Diam 24 OD.

Le Tour de Voile veut donc transcender les spécialités entre raids côtiers et stades nautiques. Ce qui offres aux marins le challenge de maîtriser tous les aspects du sports. Le départ sera donné à 12h tapante à Dunkerque.