Team New-Zealand remporte la 36e Coupe de l'America face à l'équipe italienne

L'équipe néo-zélandaise remporte la 36e Coupe de l'America face à l'Italienne - America Cup -... Team New Zealand a remporté mercredi la 36e Coupe de l'America, conservant la mythique Aiguière d'argent à la faveur d'une septième victoire, décisive, face au défi italien Luna Rossa à Auckland. Mené initialement 3-2, l'équipage kiwi a enchaîné cinq succès d'affilée depuis samedi pour s'imposer finalement 7-3 et offrir à la Nouvelle-Zélande un quatrième sacre sur l'une des compétitions sportives les plus anciennes au monde.