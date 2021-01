Spectaculaire incident à la Prada Cup : l’American Magic chavire à plus de 80 km/h - Prada... Grosse frayeur pour l’équipage de l’American Magic dimanche à Auckland en Nouvelle-Zélande. Engagé dans la Prada Cup et lancé vers la victoire lors d’une des régates qualificatives, le bateau américain s’est renversé avant le passage de la ligne d’arrivée, jetant son équipage à l’eau. Comme on peut le voir dans ces images spectaculaires, l’American Magic s’est quasiment envolé à une vitesse de 83 km/h. Tous les membres de l’équipage s’en sont heureusement sortis sains et saufs mais le yacht, dont la valeur est estimée à plus de 70 millions de dollars, a été considérablement endommagé. Avec quatre victoires au compteur, INEOS Team UK est donc toujours en tête de ces régates, devant Luna Rossa, deux victoires et American Magic, qui n’a encore marqué aucun point. Les Britanniques devraient donc gagner le droit de défier le tenant du titre de l’America’s Cup, le Team New Zealand.