Route du Rhum : pas seulement Gerckens !

Deux autres skippers belges sont engagés dans cette folle traversée de St Malo à pointe-à-Pitre en solitaire.

Gérald Bibot, un amateur éclairé, fondateur d’une société active dans le milieu marin, 58 ans. Il est à bord d’ un catamaran de la Classe "Rhum Multi". Il s'agit de la classe Rhum Multi rassemble les bateaux à 2 ou 3 coques (catamaran ou trimarans, donc) d’une longueur entre 39 et 59 pieds (+ /- 12-18m) limités en avancées technologiques. La plupart des skippers de cette classe sont des amateurs (certains très "éclairés") avides d’aventure plus que de compétition.

Pour éviter la casse, se mettre à l’abri et laisser "passer l’orage", Bibot faisait route vers La trinité sur Mer, en Bretagne.

Gilles Buekenhout, architecte en bâtiment, 56 ans, réside lui à Pornichet (port de Loire-Atlantique) depuis 22 ans pour vivre sa passion pour la voile avec son épouse. Son bateau "Jess" est un trimaran de 40 pieds (12,20m), il en est à sa 3è participation à la mythique RDR.

Comme l’ensemble de la flotte des 123 bateaux au départ, la course de Gilles est impactée par les 3 (dont 2 importantes) dépressions sur le Golfe de Gascogne pour le Proche Atlantique, et lui aussi à mis la compétition entre parenthèses pour se réfugier à Avilès, côte Nord de l’Espagne.