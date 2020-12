Revivez la 5e semaine du Vendée Globe en vidéos : paysages somptueux, visites d'albatros et de dauphins

La cinquième semaine du Vendée Globe a été le théâtre d'une incroyable bagarre en tête ! Cela fait trois semaine que Charlie Dalin occupe la tête de la course, il est actuellement en route vers l'océan Pacifique avec une petite avance sur ses poursuivants directs, Thomas Ruyant et Yannick Bestaven. Cette semaine, les skippers ont dû affronter une sacrée tempête dans les mers du Sud, rendant les conditions de course particulièrement compliquées... et laissant nos concurrents très fatigués.

Dalin (Apivia) a effectué 45% du tour du monde en solitaire, tout comme Ruyant (LinkedOut), qui lui emboîte le pas à seulement 69 milles nautiques (128 km). Bestaven (Maître Coq IV) n'est guère plus loin, il n'a que 73 nm (136 km) d'écart sur Dalin.