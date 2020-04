Rétro : De Huybrechts à Van Acker, les 9 médailles de la voile belge

Evi Van Acker (à Londres en 2012) et Sébastien Godefroid (à Atlanta en 1996) ont décroché deux des neuf médailles belges en voile aux JO - © Belga - montage RTBF

Médaille de bronze - Voile Laser Radial : Evi Van Acker - Jeux Olympiques 2012 - 06/08/2012 Evi Van Acker termine 3e de la "Medal Race" de voile en classe Laser Radial. La Belge s'offre donc le bronze, troisième médaille pour la Belgique ! Evi Van Acker prend un mauvais départ. Elle pointe à la dixième et dernière place après le premier tiers de la course. Evi termine sa course en boulet de canon pour doubler l'Irlandaise Murphy. Evi boucle la régate à la troisième place. C'est également sa place au classement final. Notre compatriote était quatrième après les dix premières régates. Evi fait preuve d'une belle régularité pendant ces cinq premiers jours de course. Restait à confirmer dans cette "Medal Race". Les points doublés pour l'occasion pouvaient redistribuer les cartes : chaque place d'écart lors de cette finale valait deux points. Une manche décisive donc, quand on sait que les quatre premières du classement général se tenaient en un petit point avant le départ. C'est la Chinoise Xu Lijia qui remporte la médaille d'or. Elle a rapidement pris la tête de la course pour ne plus jamais la quitter. Xu offre une nouvelle médaille d'or à la Chine. Elle avait déjà remporté la médaille de bronze aux Jeux de Pékin, à seulement 21 ans. La deuxième place revient à la Néerlandaise Marit Bouwmeester, deuxième de la "Medal Race" avec quelques mètres d'avance sur Evi Van Acker. L'Irlandaise Murphy échoue donc au pied du podium. Elle finit seulement cinquième de cette ultime régate. Murphy faisait pourtant figure d'épouvantail après ses victoires impressionnantes de facilité dans les quatre premières courses. Pour Evi Van Acker, 9e mondiale, c'est la consécration. A Pékin, la Gantoise se classe à la 8e place pour ses premiers Jeux, à seulement 22 ans. Quatre ans et onze courses sur le plan d'eau de Weymouth plus tard, elle peut accrocher une médaille de bronze olympique au mât de son voilier.