Plasschaert remonte sur le podium provisoire après huit régates à l'Euro

Emma Plasschaert a gagné une place jeudi à Porto au Championnat d'Europe de voile en classe Laser Radial.



La championne du monde en titre occupe la 3e place à l'issue des huit premières régates. Elle s'est classée 15e et 10e des deux épreuves du jour de quoi faire 'tomber' sa 26e place de la 5e régate mercredi. Elle totalise désormais 51 points.

La Danoise Anne-Marie Rindom continue à survoler la compétition au Portugal. Elle gagné sa 3e régate (la 7e) et fini 3e de la 8e. Avec un total de 13 points, elle domine largement la championne olympique néerlandaise Marit Bouwmeester, désormais 2e (+1) qui en totalise 46 (6e et 14e jeudi).



Maité Carlier a gagné trois places et se retrouve 53e avec 177 points. Elle s'est classée 10e et 16e dans les deux régates de jeudi.

Au Championnat d'Europe Laser Radial messieurs Simon De Gendt est remonté de la 13e à la 8e place (82 points) et premier Belge. Jan Heuninck est 30e (+1) avec 178 points. Au classement U21, ils sont respectivement 4e e 24e.