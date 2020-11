Navigation : ce qu’il faut savoir sur le mythique Vendée Globe

Ceux qui ont déjà eu la chance d’embarquer sur un voilier savent à quel point le vent iodé, les vagues salées et les pieds nus sur le plancher donnent un sentiment de liberté. Mais tout ça c’est sympa en plein été, quand c’est un moment partagé, que la mer est calme et que ce n’est qu’une escale. Quand il s’agit de naviguer seul en mer, en plein hiver, sans s’arrêter et pendant des semaines d’affilée, le défi est bien plus corsé. Pourtant, c’est ce défi précisément que 27 hommes et 6 femmes se sont lancé cette année.

L’origine de la course a seulement 31 ans

Le Vendée Globe, une des courses nautiques les plus connues de la terre (et de la mer du coup), est toute jeune. Sa création remonte à 1989. C’est le navigateur Philippe Jeantot qui en a eu l’idée. Idée qui, à l’époque, semblait inconcevable. Mais 13 navigateurs téméraires se sont lancés et cette première course a eu son moment d’anthologie. Il a donné au Vendée Globe la réputation qu’on lui connaît aujourd’hui. Le 28 décembre, Philippe Poupon déclenche ses balises de détresse. Son bateau a chaviré. Loïck Peyron arrive le premier, plus de 24 heures après l’appel. Il lui passe une remorque, et Poupon parvient à redresser son navire. Mais l’essentiel est ailleurs : Peyron a tout filmé. Les images font la Une dans de nombreux pays. Le mythe de l’Everest des Mers est né : intraitable de difficulté, mais riche de formidables histoires humaines.

Un parcours tourmenté de 45.000 kilomètres

44.996,2 kilomètres pour être précis. La course parcourt le globe d’Ouest en Est en passant par trois caps : Bonne Espérance (Afrique du Sud), Leeuwin (Australie) et Horn (Chili). Les skippers commencent par contourner l’Afrique du Sud et traversent l’Océan Indien en direction de l’Australie. Une fois passés par le sud de l’Océanie, ils remontent l’Amérique du Sud par l’Atlantique pour revenir à l’arrivée, les Sables d’Olonne, en Vendée. Les voiliers, pour éviter de se mettre en danger de mort en passant par les icebergs de l’Antarctique, doivent obligatoirement passer par "les portes de glaces", points de passages obligatoires mis en place à partir de 2000. Les navigateurs accomplissent ce fameux trajet en à peu près 90 jours mais certains font mieux. Le temps le plus court jusqu’à présent est de 74 jours, record détenu par Armel Le Cléac’h depuis la dernière édition en 2016 car l’événement a lieu tous les 4 ans.

Un voyage climatique

Ce périple planétaire est avant tout un voyage dans les saisons. Au programme : un départ des Sables d’Olonne au milieu de l’automne, un trajet au cœur des mers du Sud en plein été austral et un retour hivernal en Vendée. Les skippers doivent jouer avec les vagues, le vent, les glaces, la houle. Le tracé des bateaux n’est donc qu’un enchaînement de lignes brisées, de zigzags, de détours et de changements de caps. Les solitaires du Vendée Globe doivent constamment composer avec les systèmes météo. Ils sont composés d’anticyclones, zones de haute pression plutôt stables et peu ventées et de dépressions, le plus souvent génératrices de vents forts. Cette confrontation des hautes et des basses pressions va déterminer la stratégie à adopter dans chaque zone du parcours du Vendée Globe. Le départ de la neuvième édition aura lieu dimanche à huis clos, aux Sables d’Olonne. On espère que la météo sera bonne.

[#VG2020 M-1 ???? Teaser officiel]

Embarquez pour 2 minutes de sensations fortes à bord des

@ImocaGSdu Vendée Globe. Un avant-goût d'un tour du monde unique, en solitaire, sans escale et sans assistance. ????

Rendez-vous dans 1 mois aux Sables d'Olonne pour le grand départ ! ???? pic.twitter.com/m8eX2srnvF — Vendée Globe (@VendeeGlobe) October 8, 2020