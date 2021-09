Mondial de course au large : Les Red Dolphins décrochent la médaille de bronze

Deux semaines après être montés sur la 2e marche du podium de l'Euro, les Red Dolphins ont cette fois décroché la médaille de bronze du championnat du monde de course au large en voile double mixte, samedi à Venise en Italie.

Jonas Gerckens et Sophie Faguet, à bord de Figaro 3, terminent à la 3e place derrière deux équipages italiens: Claudia Rossi/Pietro D'Alì, médaille d'or, et Giovanna Valsecchi/Andrea Pendibene, médaille d'argent.

"La discipline de course au large a de fortes chances d'être aux Jeux Olympiques de 2028. C'est un des objectifs des Red Dolphins", déclare Jonas Gerckens. "D'ici là, il y aura encore des Euro et des Mondiaux de course au large pour montrer que la Belgique peut être sur un podium mondial. On compte plus que jamais continuer à performer d'année en année".

Le Mondial de course au large a débuté le 16 septembre et s'est déroulé en trois étapes avec une finale dont la ligne d'arrivée a été franchie samedi matin à Venise.

La première étape s'est déroulée du 16 au 18 septembre entre Brindisi et Bari, où les Red Dolphins sont arrivés 2e. Ils ont fini 4e de la 2e étape, qui s'est achevée mercredi à Ravenne. Les Red Dolphins sont arrivés 4e de la dernière étape entre Ravenne et Venise, ce qui les hisse à la 3e place du classement final.

"C'est une fierté de monter directement sur le podium parce que l'on ne savait pas trop à quoi s'attendre", a réagi Sophie Faguet. "Les trois manches étaient très variées. Tout était possible jusqu'à la fin. On décroche une médaille de bronze et c'est déjà pas si mal!"