Médaille d'argent pour Gerckens et Faguet au Championnat d'Europe de course au large en double mixte

La Belgique a renouvelé sa médaille d'argent au Championnat d'Europe de course au large en double mixte, organisé à Gènes, de mercredi à samedi (3 jours et 2 nuits).

Les Red Dolphins, avec Jonas Gerckens et Sophie Faguet ont terminé dans le sillage de la France, devançant nettement l'Italie et l'Espagne. Le niveau de cette deuxième édition était très nettement plus relevé que celui d'il y a un an, tous les pays européens ayant compris l’intérêt et l'avenir de cette nouvelle discipline, qui, rappelons le, sera inscrite au programme des JO 2024.

Un reportage complet sera consacré à la performance ce dimanche dans le week-end sportif.