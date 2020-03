Les sportifs se confi(n)ent : école à domicile, météo et petits jeux au menu de Jonas Gerckens

Au tour du skipper belge Jonas Gerckens de se confi(n)er. Le médaillé d'argent (aux côtés de sa co-skipper Sophie Faguet) du dernier championnat européen de course au large tente de maintenir tous ses sens en éveil en continuant à se former et en peaufinant sa condition physique, tout en jouant le rôle de professeur à domicile pour ses enfants...

"Comme environ un tiers de la planète, je suis en mode "confinement", a souligné Jonas Gerckens. On essaie de s'adapter à cette situation un peu particulière. Avec mes enfants, c'est école à la maison, cela me prend déjà pas mal de temps. Cela passe aussi par de la préparation, au moins pour garder la forme. Je continue également à me former pour être plus performant au niveau météorologique. Je vous souhaite beaucoup de courage, et j'ai évidemment une énorme pensée pour tout le secteur médical. Les champions actuels, ce sont eux ! Respectez bien les consignes, restez chez vous, et prenez bien soin de vos proches."