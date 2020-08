Les Red Dolphins et Jonas Gerckens sont prêts à écumer les mers jusqu'aux JO de 2024 - voile -... A quelques jours du départ de deux courses au large en Méditerranée sur son bateau L30, le skipper belge Jonas Gerckens a annoncé le nom de l’équipe belge qui se prépare pour les Jeux Olympiques de 2024.Les RED DOLPHINS. L’ambition des Red Dolphins est claire : qualifier la Belgique aux Jeux Olympiques 2024 et hisser le pays dans le TOP 8 pour cette première épreuve de course au large en double mixte de l’histoire des Jeux olympiques. Pour Jonas Gerckens, le nom Red Dolphins sonnait comme une évidence " Dans la mouvance Belge de donner un nom associant Red à un animal, on a directement pensé aux Red Dolphins. Le dauphin est un animal rapide, ce qui est forcément primordial en course au large. Mais le dauphin est aussi connu pour sa sympathie, à l’image des Belges à travers le monde. Cela dit, sympa, ne veut pas dire trop gentil ! On est clairement déterminé, comme le montre son regard. Nous ne sommes pas là pour ramasser les bouées ! Et puis, c’est aussi un clin d’œil que je leur fais. J’en rencontre souvent en mer, ils m’accompagnent régulièrement durant mes courses et mes entraînements au large. "