Le Cap Horn, un passage de légende, l'Everest de la mer

Le Français Yannick Bestaven a été le premier concurrent du Vendée Globe à franchir le Cap Horn, après cinquante-quatre jours de course. En tête de l’épreuve depuis près de trois semaines, il est maintenant plus que jamais le favori de ce tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale, et sans assistance. Lors des huit éditions précédentes du Vendée Globe, sept fois le premier au Cap Horn est arrivé aux Sables-d’Olonne en vainqueur.

Les marins franchissent trois caps, lors de leur périple sportif : le Cap de Bonne Espérance, au sud de l’Afrique ; le Cap Leeuwin, en Australie ; et le Cap Horn. Le Cap Horn est un lieu mythique, mystérieux, terrifiant, envoûtant. Un passage connu depuis des centaines d’années. Il est situé à l’extrême sud de l’Amérique du Sud. Il y a un passage étroit entre le Chili et l’Antarctique, le "Passage de Drake". Les concurrents du Vendée Globe n’ont pas le droit d’aller dans l’Antarctique. Ils n’ont d’ailleurs évidemment aucun intérêt à aller se perdre dans les glaces.

Ils passent donc au plus près de la côte. Ils contournent l’Amérique du Sud en passant devant l’Ile Horn. Ils naviguent d’ouest en est. Ils quittent le Pacifique, pour rejoindre l’Atlantique. Et le Cap Horn, c’est une falaise, sur cette île. Une falaise de plus de quatre cents mètres de haut. Au sommet, il y a un phare, et une petite maison. La maison où vit un militaire chilien, avec sa famille. Il effectue des relevés météo, il prend contact avec les rares marins qui s’aventurent là-bas. Et après un an, il est remplacé par un autre militaire et une autre famille. Pendant l’été, il voit un peu de monde, parce que l’endroit attire des touristes.

Pas ces jours-ci. C’est l’été, dans l’hémisphère sud, mais la tempête fait rage, les conditions sont dantesques. Et de toute façon, en mer, le Cap Horn, surnommé "le cap dur", c’est l’enfer en toutes saisons. Quand Yannick Bestaven l’a passé, il faisait très froid, le vent soufflait à 120 km à l’heure, et les vagues formaient des creux de sept à huit mètres (la hauteur d’un immeuble de quatre étages).