Le skipper belge Gérald Bibot, 58 ans, a rejoint l'arrivée de la Route du Rhum mercredi sur le coup de 21h34 (heure locale), après plus de 31 jours de course. L'amateur brabançon wallon (Lasne) et son catamaran Zed7 ont terminé à la douzième place de la catégorie Rhum Multi.