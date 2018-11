La fin de la Route du Rhum repoussée de cinq jours, Le Cléac'h secouru par un bateau de pêche

En raison de la grosse tempête que rencontrent les navigateurs de la Route du Rhum depuis pratiquement le départ donné dimanche dernier à Saint-Malo, la direction de course de la transatlantique à la voile en solitaire a annoncé que la date limite pour entrer dans les classements de cette 11e édition a été repoussée de cinq jours. Fixée initialement au dimanche 2 décembre, elle est désormais placée au vendredi 7 décembre à 14h00. "Il était nécessaire de laisser plus de chances aux bateaux les plus lents de terminer leur course", a expliqué Jacques Caraës. Quelque 43 bateaux, plus d'un tiers des 123 voiliers, ont préféré s'abriter plutôt que d'affronter les éléments déchaînés et/ou été contraints de faire des réparations.

Armel Le Cléac'h, dont le maxi-multicoques Banque Populaire a chaviré mardi midi, a été récupéré sain et sauf dans la soirée de mardi, après avoir vécu pendant neuf heures à l'intérieur de son bateau retourné dans les flots déchaînés du Golfe de Gascogne. Il était trop éloigné pour que des hélicoptères puissent intervenir. Le bateau avait déjà chaviré lors d'un entraînement en avril dernier au large de Casablanca.

Au classement mercredi matin après une nouvelle nuit rendue difficile par la météo, François Gabart (Macif) est toujours en tête de l'épreuve. Il a creusé l'écart et possède 70 milles (130 km) d'avance sur son premier poursuivant Françis Joyon (Idec Sport).

Jonas Gerckens est 16e en Class40 à 674 milles (1250 km) de Gabart et 149 milles (276 km) de Yoann Richomme, le leader de la catégorie. Nos deux autres compatriotes ont choisi de ménager leur bateau. Gilles Buekenhout (Jess), qui dispute à 56 ans sa 3e Route du Rhum, est 10e en Rhum Multi à 949 milles (1757 km) après avoir rejoint Avilès en Espagne. Dans la même classe, le Lasnois Gérald Bibot (58 ans) s'est réfugié à La Trinité-sur-Mer en Bretagne. Il pointe en 21e position à 1.120 milles (2072 km) du leader.