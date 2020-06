Jonas Gerckens va disputer la Jacques Vabre et la Route du Rhum avec un nouveau monocoque

"C'est la première fois de ma carrière que je vais avoir un bateau neuf dernière génération et dont j'aurai suivi tout le processus de construction. Je suis ravi, fier et reconnaissant qu'on m'offre cette opportunité. Grâce à un travail d'équipe entre l'architecte, le chantier, le bureau d'études et l'ensemble des intervenants pour les choix techniques, nous allons permettre au nouveau bateau d'être à la pointe de sa Classe. Cette perspective est extrêmement grisante", a reconnu Jonas Gerckens. "Avec un tel bateau, on aura clairement l'objectif d'être dans le top 5 mondial mais aussi d'avoir la capacité de jouer les podiums sur chaque course."

En plus de la Jacques Vabre et de la Route du Rhum, Gerckens, 40 ans, prévoit de prendre part également à de nombreuses courses telles que la Normandy Channel Race, Les Sables-Les Açores-Les Sables, le Grand Prix Guyader ou encore le prestigieux Globe 40 à l'horizon 2025 (un tour du monde en duo en 8 étapes).

Parallèlement à son programme de courses océaniques, Jonas Gerckens va poursuivre sa collaboration avec la Française Sophie Faguet et Marie-Amélie Lenaerts au sein du Team Belgium L30. Le trio se prépare à la première édition du championnat du monde de course au large et ambitionne une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Jonas Gerckens et Sophie Faguet ont déjà brillé en duo, remportant en 2019 la médaille d'argent de l'Euro de course au large en double mixte organisé à Venise. L'Euro 2020 est programmé le 1er septembre au large de Gênes et Jonas a bien l'intention de défendre son titre de vice-champion.

"Le mix entre course océanique et course olympique est très complémentaire pour pouvoir augmenter mon expérience et mon niveau général qui profitera toujours aux deux circuits. L'objectif sera de toujours représenter la Belgique sur les océans du globe, de battre les meilleurs scores belges mais aussi de me rapprocher sans cesse du top 3."