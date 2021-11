Jonas Gerckens s’offre un menu étoilé en pleine Transat Jacques Vabre

Jonas Gerckens s'improvise cuisinier du "Comme chez soi" et sert un waterzooï à Benoit Hantzperg... Jonas Gerckens et Benoît Hantzperg s’invitent à la table du " Comme chez soi " tous les jours en pleine Transat Jacques Vabre. Engagé depuis ce dimanche sur la célèbre course au large, le duo franco-belge vit une expérience inédite et plutôt agréable sur cette épreuve exigeante. Les deux marins profitent chaque jour d’un menu gastronomique préparé par le chef belge Lionel Rigolet. S’offrir un menu étoilé en pleine mer et en pleine course au large ce n’est pas commun alors les deux hommes en profitent. Dans une vidéo partagée sur le site de l’organisation, Jonas Gerckens et son partenaire se mettent en scène pour remercier l’équipe du célèbre restaurant bruxellois veste de chef sur les épaules. On les voit préparer un waterzooi emballé sous vide avant de déguster leur plat dans des assiettes spécialement embarquées pour l’occasion. Et apparemment les deux skippers apprécient l’expérience. " C’est très bon ! J’ai de la chance. C’est la première fois que je mange (un repas) étoilé et encore plus sur un bateau. On va cartonner après ça " confie Benoît Hantzperg. " C’est super bon. Ça remonte directement le moral et ça nous donne la pêche " renchérit Jonas Gerckens avant de remercier le chef belge doublement étoilé et toute son équipe.