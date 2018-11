Jonas Gerckens met le cap sur Cascais après un souci de batterie

Engagé depuis dimanche dans sa première Route du Rhum, Jonas Gerckens (Volvo/Class40) a connu des premiers jours compliqués en raison des conditions météorologiques éprouvantes et d'une mer agitée. Ce mercredi, il a pris la difficile décision de se dérouter vers Cascais au Portugal suite à un souci de batterie. C'est ce qu'a annoncé son service communication dans l'après-midi.

Les batteries de son bateau se sont anormalement déchargées depuis le début de la course, mettant en péril le chargement de ses cartes météo, le fonctionnement de son pilote automatique mais également ses communications avec la terre.

Vu le front qui s'annonce (nouvelle dépression importante), le navigateur belge ne veut pas prendre le risque de se retrouver sans batterie au creux de la tempête et donc en danger.

"J'ai pris la décision de m'arrêter à Cascais. C'est plus prudent. C'est un bon port pour remettre tout en ordre et repartir. Je mets peut-être la compétition en balance en prenant cette décision par contre je poursuis l'aventure, c'est certain" raconte Jonas Gerckens.

Julien Lubrano, le préparateur du bateau va prendre la route vers Cascais dans les prochaines heures afin d'être présent au moment de l'arrivée de Jonas Gerckens au Portugal.

Si les conditions météo restent d'actualité, le navigateur devrait arriver au port d'ici vendredi matin.