Jonas Gerckens et Sophie Faguet vice-champions d'Europe d'offshore pour équipes mixtes

Jonas Gerckens et Sophie Faguet ont conquis la médaille d'argent des premiers championnats d'Europe d'offshore pour équipes mixtes à Trieste. Le départ de la course avait été donné mercredi en Vénétie. Les sept concurrents devaient ensuite longer les côtes de Croatie et de Slovénie, avant de revenir vers le littoral italien.

Gerckens et Faguet, une Française défendant les couleurs belges, ont accosté vendredi à 1h49 à bord de leur L30.

Seul le bateau autrichien était déjà arrivé.

L'Australie s'est classée troisième et la France quatrième.

"C'est une grande fierté d'avoir amené la Belgique sur la deuxième marche du podium", a avoué Gerckens.

"On a vraiment tout donné jusqu'au bout. Les Français nous ont notamment longtemps donné beaucoup de fil à retordre. Mais on a heureusement finalement réussi à les distancer. Cette compétition était très éprouvante. C'était à la fois un sprint et un marathon..."