Jonas Gerckens creuse l'écart sur son poursuivant

"Depuis deux jours, j'ai une bonne vitesse et de belles sensations. Quelques moments de glisse pure et on oublie les moments compliqués de la course". Jonas Gerckens a retrouvé le sourire sur la Route du Rhum après les dégâts dont son bateau a souffert.

Gerckens est désormais à moins de 300 MN de l'arrivée. Il creuse l'écart avec son poursuivant William Mathelin (16ème).

L'inconnue est pour l'arrivée en Guadeloupe, Jonas devra gérer le bord sur le mauvais safran (Bâbord). Les dernières heures avant l'arrivée seront donc décisives.