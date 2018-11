Jonas Gerckens boucle la Route du Rhum en 14e position

Jonas Gerckens a atteint dimanche soir l'arrivée de la Route du Rhum, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Le skipper belge (Volvo) a coupé la ligne à 23h55m15s (heure belge) après 21 jours, 9 heures, 55 minutes et 15 secondes de navigation. Il a bouclé la course transatlantique en solitaire au départ de Saint-Malo avec un peu plus de 5 jours de retard sur le premier dans sa catégorie Class40, le Français Yoann Richomme qui avait atteint Pointe-à-Pitre le 20 novembre. Jonas Gerckens est lui 14ème en Class40.

Le Liégeois bat du coup le record Belge de Michel Kleinjans, 15ème en 2014. "Le tour de Guadeloupe a été très bénéfique pour moi. J'ai eu du vent, j'ai pas réfléchi et j'ai tout donné", a déclaré Jonas Gerckens.

Cette route du Rhum n'a pas été de tout repos, Jonas a traversé 3 tempêtes, dû s'arrêter à Cascais (au Portugal) suite à un soucis de batterie, perdu 1 spi, cassé un axe du safran bâbord, eu des soucis avec son pilote automatique et son satellite... Des avaries qui ont entraîné du stress et un manque important de sommeil mais qui n'ont jamais découragé le skipper Belge aujourd'hui heureux et fier d'avoir terminé cette course mythique en atteignant son objectif de battre le record belge de la Route du Rhum.

"Je n'en reviens toujours pas, je suis ému et très heureux. C'est la preuve que la course n'est jamais terminée tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée".