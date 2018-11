Jonas Gerckens a repris la direction de la Guadeloupe

Engagé depuis dimanche dernier dans sa première Route du Rhum, Jonas Gerckens a été contraint ces derniers jours de faire un arrêt au port de Cascais. La halte a finalement duré plus longtemps que prévu pour le skipper belge et son équipe. Suite aux soucis d'énergie à bord du bateau, de nouvelles batteries ont rapidement été installées. Mais l'équipe technique du navigateur en a alors profité pour faire un check-up complet du bateau avant la traversée de l'Atlantique.

Plusieurs petits dégâts ont alors été repérés. Des soucis causés par les trois tempêtes que Jonas Gerckens a traversées depuis le départ de la course. Parmi les dégâts, la team du Belge a découvert une petite fissure à l'avant du bateau. Un problème sans gravité mais qui a demandé des travaux imprévus. Soucis aussi avec le pilote automatique, problèmes électroniques, une poulie à changer, des vis sectionnées au niveau du safran, ect.

Jonas Gerckens a finalement quitté la marina de Cascais vers minuit (heure locale) vendredi soir.

L'escale lui a permis d'enfin manger correctement après plusieurs jours de tempête en mer. Il a également pu se reposer et découvrir les nombreux messages de soutien qu'il a reçu depuis le début de la course.

"Je suis extrêmement touché par toute cette grande vague de soutien. Je ne compte rien lâcher et encore plus quand je vois cet engouement qui me porte. Vraiment merci !" a déclaré Jonas Gerckens.