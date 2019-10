J.O. 2024 : la Belgique hisse la Grand Voile - © Tous droits réservés

J.O. 2024 : la Belgique hisse la Grand Voile - voile - 19/10/2019 La semaine dernière, la Belgique décrochait une très jolie médaille d’argent au 1er championnat d’Europe de course au large en double mixte organisé au départ de Trieste en Italie.Notre compatriote Jonas Gerckens et la Française Sophie Faguet étaient associés, pour l’occasion, mais aussi pour la suite du projet, espèrent-ils.Car l’idée est de rôder un duo pour représenter notre pays aux J.O. de 2024, où cette discipline intégrera le programme olympique.Avec une 2è place européenne, le bilan de ce 1er rendez-vous est positif, et donc prometteur. Pierre Deprez et Benjamin Daumerie ont suivi les deux marins dans leurs préparatifs.