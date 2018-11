Gerckens progresse vers l'Ouest, à la 22ème place, entre motivation et ambition

Les conditions météorologiques n'ont pas changé depuis ce samedi matin et Jonas Gerckens progresse vers l'Ouest. Il est toujours 22ème mais se rapproche de ses concurrents. Le but de la journée de dimanche, c'est de trouver une bretelle d'entrée sur l'autoroute des Alizés et rejoindre le peloton des poursuivants (entre la 12ème et la 22ème place).

A noter l'abandon de Nicolas Troussel (Corum) qui ne repartira donc pas de Cascais. Le même port qui héberge encore ce soir Robin Marais, arrivé vendredi soir au moment où Gerckens quittait la marina.

Moralement, notre compatriote est motivé. Sa halte à Cascais a permis de remettre son bateau en ordre. Le skipper est donc confiant pour la traversée de l'Atlantique. Requinqué par les nombreux messages de soutien, mais également par la présence de son équipe, Gerckens compte toujours atteindre son premier objectif : terminer sa première Route du Rhum.

Mais il ne perd pas non plus de vue le record belge, 15ème en 2014, qu'il aimerait toujours battre même si le challenge semble élevé vus les conditions de course de cette 11ème édition de la Route du Rhum.