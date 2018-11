Gerckens: "C'est sympa d'avancer vite avec le bateau sans taper à chaque vague"

Jonas Gerckens entame ce début de semaine en 15ème position sur la Route du Rhum. Les écarts n'ont pas beaucoup changé en 24 heures. Le Belge vient d'entamer une très longue course poursuite.

La nuit n'a, de nouveau, pas été facile pour le Belge. Il a fallu gérer plusieurs grains mais de manière générale, il est sur une mer plus calme, ce qui lui permet de souffler mentalement: "C'est sympa d'avancer vite avec le bateau sans taper à chaque vague. Cela me change des conditions que j'ai connues depuis le départ de la course. J'ai pu savourer une nuit avec la voie lactée et de la bonne musique en fond. Cela fait partie des plaisirs de la nuit en mer. En journée, je croise maintenant des exocets, ce sont des poissons volants".

Si les Alizés se maintiennent au sud du Tropique du Cancer, le skipper liégeois devrait arriver à Pointe-à-Pitre le weekend prochain.