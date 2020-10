Emma Plasschaert termine à la 10e place de l’Euro de voile

Emma Plasschaert a pris la 10e place finale des championnats d’Europe de voile en classe Laser Radial lundi à Gdansk, en Pologne, à l’issue de la 6e et dernière journée de compétition. Le titre est revenu, in extremis, à la Néerlandaise Marit Bouwmeester, championne du monde et olympique.

Plasschaert était dixième lundi après adaptation du classement, ses deux moins bons résultats n’étant pas comptabilisés. Toutefois, un seul résultat enregistré lors de la Gold Fleet peut être écarté. L’Ostendaise avait volé un départ lundi et terminé 16e et 31e. C’est cette dernière régate qui lui a fait perdre beaucoup de places.

Passée de la 3e à la 10e place à l’issue de la journée de lundi, l’Ostendaise de 26 n’a pas inversé la tendance mardi, terminant respectivement 11e et 33e des deux dernières régates de la compétition. Avec 122 points, Emma Plasschaert, médaillée de bronze à l’Euro ces deux dernières années, a pris la 10e place finale.

Devant, Bouwmeester a refait son retard de 23 points sur la Danoise Anne-Marie Rindom en deux régates. La Néerlandaise, deuxième puis première, a profité des 19e et 16e places de Rindom pour s’adjuger le titre européen, le 3e de sa carrière. La Polonaise Agata Barwinska a complété le podium.

Isabelle Dompas, 18 ans, a terminé 52e de la Gold Fleet avec 473 points.

En Laser Standard, William De Smet a glissé de la 6e à la 14e place finale (141 pts) après une mauvaise dernière journée et des régates ponctuées aux 30e et 23e places. Wannes Van Laer, 26e et 37e mardi, a terminé 36e (213 pts).

Le titre est revenu au Britannique Elliot Hanson (60,3 pts), lauréat devant ses compatriotes Michael Beckett (75 pts) et Lorenzo Brando Chiavarini (82 pts).