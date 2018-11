De nouveaux dégâts sur le bateau de Gerckens, toujours 15ème

Durant la nuit, Jonas Gerckens a été surpris par un grain*. Le skipper a dû affaler rapidement son Spi**. Lors de cette manoeuvre, une poche du spi est partie dans l'eau. C'est alors que tout s'est enchaîné très vite. "En même pas 2 secondes, tout était parti. J'ai dû lâcher le Spi sous peine de partir à l'eau avec lui". D'autres dégâts sont constatés sur le bateau.

"Maintenant, tout est rangé. J'ai assuré aussi le tout. Je dois faire le point sur la situation et les options qui se présentent à moi pour la suite de la course". Pour faire son choix, Gerckens devra aussi prendre en compte son safran bâbord défaillant depuis mardi.

Jonas est toujours classé 15ème.

* Un grain, c'est un événement météorologique au cours duquel la vitesse du vent s'accroît de façon brusque et marquée avec un net changement de direction (45 à 90°), et qui ne dure que quelques minutes.

** Le Spi est l'abréviation de spinnaker, une voile d'avant très légère et très creuse hissée aux allures portantes.