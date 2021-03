Coupe de l'America : Nouvelle-Zélande et Italie à égalité après les premières régates

Coupe de l'America : Team New Zealand et Luna Rossa à égalité après les premières régates - © GILLES MARTIN-RAGET - AFP

Coupe de l'America : La Nouvelle-Zélande et l'Italie à égalité après les premières régates -... Team New Zealand et Luna Rossa sont a égalité 1 victoires partout après les deux premières régates de la Coupe de l'America, disputées mercredi dans la baie d'Auckland, sous un ciel nuageux et par vent faible.