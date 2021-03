Coupe de l'America : Duel serré entre la Nouvelle Zélande et l'Italie

Le tenant du titre Team New Zealand et son challenger italien Luna Rossa restent à égalité deux victoires partout à l'issue des troisième et quatrième régates de la Coupe de l'America, disputées vendredi à Auckland.

Vendredi, ce sont d'abord les Italiens de Luna Rossa qui ont pris l'avantage en remportant la première régate disputée dans le golfe d'Hauraki. Ils se sont imposés avec une marge de 37 secondes sur le bateau néo-zélandais.

Le Team New Zealand a réagi dans la foulée en prenant rapidement les commandes de la seconde régate du jour, ponctuée avec 1:33 d'avance sur Luna Rossa.

Pour rappel, la première équipe à remporter sept régates sera déclarée lauréate de la 36e édition de cette prestigieuse compétition nautique.

Les résultats :

Manche 1: Team New Zealand bat Luna Rossa

Manche 2: Luna Rossa bat Team New Zealand

Manche 3: Luna Rossa bat Team New Zealand

Manche 4: Team New Zealand bat Luna Rossa

Reste à disputer:

SAMEDI 13 MARS

Manches 5 et 6

DIMANCHE 14 MARS

Manches 7 et 8

LUNDI 15 MARS

Manches 9 et 10 (si nécessaire)

MARDI 16 MARS

Manches 11 (si nécessaire) et 12 (si nécessaire)

MERCREDI 17 MARS

Manche 13 (si nécessaire)