Coupe de l'America : Balle de match pour Team New Zealand - Coupe de l'America - 16/03/2021 Le tenant néo-zélandais de la Coupe de l'America n'est plus qu'à une manche de conserver la mythique Aiguière d'argent après une nouvelle victoire, mardi, contre le défi italien. Mais il devra patienter jusque mercredi pour un éventuel sacre. Sur son plan d'eau d'Auckland, Team New Zealand s'est imposé mardi lors d'une régate particulièrement disputée pour porter son avance à 6-3 dans la mythique épreuve qui se joue en sept manches gagnantes.