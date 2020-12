Conversation surréaliste entre Macron, Escoffier et Le Cam

Le sauvetage spectaculaire de Kevin Escoffier en plein milieu de l’océan n’a pas échappé à Emmanuel Macron. Le Président français s’est entretenu avec le rescapé et son sauveur, Jean Le Cam. Un dialogue très détendu.



Kevin Escoffier retrace au Président les 12 heures qui ont suivi son naufrage avec un calme étonnant. Son récit même teinté d’humour reste glaçant.



Vient ensuite le tour du héros, félicité par Macron. "Chapeau l’artiste. Tout le monde a été très ému, vous avez montré que ce n’était pas qu’une compétition. Il y a aussi des valeurs et de la camaraderie".



Au moment d’évoquer la suite, Le Cam manie également un certain second degré. "A un moment il va falloir trouver un endroit pour débarquer Kevin. Et je devrais rembarquer de la nourriture parce que je n’avais pas prévu de la nourriture pour deux", plaisante Le Cam, passé du doute et de la crainte ou grand bonheur de voir Escoffier monter à son bord.