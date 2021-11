A 1000 miles de l’arrivée, Jonas Gerckens est virtuellement deuxième de la Transat Jacques Vabre

Quel périple pour Jonas Gerckens et Benoît Hantzperg, son co-skipper ! Alors que le binôme visait le top 10, il se classe actuellement à la deuxième place de la Transat Jacques Vabre pour sa toute première participation, à environ 1600 km de l’arrivée.

Après 18 jours d'aventure, Gerckens et Hantzperg entament la dernière ligne droite d’une course qui devrait prendre fin ce lundi 29 novembre. A bord du Volvo 164, le binôme belge ne doit cependant pas baisser la garde si proche du but puisque la course s’annonce serrée jusqu’aux derniers miles, un sprint final n’est d'ailleurs pas à exclure.

Cette édition 2021 est d’autant plus difficile à cause d’une météo capricieuse, rallongeant la compétition puisqu'initialement, la course dure une quinzaine de jours.

Le Belge est revenu sur ces conditions délicates. "C’est une course sans relâche entre une analyse météo de tous les instants, des manœuvres et la présence massive des sargasses ! Les sargasses sont des algues flottantes qui se coincent dans les safrans. Nous devons les enlever constamment pour éviter que le VOLVO ne freine trop. C’est épuisant. La course est aussi plus longue que prévu mais nous avons encore assez de nourriture (un peu rationnée quand même) et de l’eau grâce à un dessalinisateur. Le binôme avec Benoit fonctionne super bien tant sportivement qu’humainement ! Nous sommes fatigués mais encore totalement dans le match et on compte bien défendre les couleurs du drapeau belge jusqu’à la ligne d’arrivée ! "