Ma Long, le "Dragon", remporte un 3e titre mondial de rang

Ma Long, de retour à la compétition seulement en mars après plus de six mois d'absence en raison de douleurs persistantes à un genou, a remporté son 3e titre de champion du monde d'affilée de tennis de table, dimanche, à Budapest, pour compléter le Grand Chelem chinois.

Ma Long, âgé de 30 ans, a battu le Suédois Mattias Falck 4 à 1, lors d'une finale passionnante, même si le suspense n'a duré que peu de temps: Falck a réussi à revenir dans le 3e jeu, alors qu'il était mené 2-0, mais son sursaut a été de courte durée puisque le maître chinois a gagné les deux derniers jeux 11-9, 11-5 au grand bonheur des supporters chinois, venus en grand nombre assister à la renaissance du "Dragon".

Ma rejoint au palmarès, avec cette passe de trois retentissante, Victor Barna (4 titres entre 1932 et 1935) et Zhuanf Zedong, couronné en 1961, 1963 et 1965.

Chez les dames, le titre est revenu à la Chinoise Liu Shiwen, victorieuse de sa compatriote Chen Meng 4 à 2.

Enfin, Ma, associé Wang Chuquin, a aussi enlevé le titre du double messieurs, tandis que chez les dames, Wang Manyu et Sun Yingsha ont pris le meilleur sur les Japonaises Hina Hayata et Mima Ito 4 à 2.

Les résultats des finales

Simple messieurs:

Ma Long (CHN) bat Mattias Falck (SWE) 4-1 (11-5, 11-7, 7-11, 11-9, 11-7

Simple dames:

Liu Shiwen (CHN) bat Chen Meng (CHN) 4-2 (9-11, 11-7, 11-7, 7-11, 11-0, 11-9)

Double dames:

Wang Manyu/Sun Yingsha (CHN) battent Hina Hayata/Mima Ito (JPN) 4-2 (8-11, 3-11, 11-8, 11-3, 12-10, 11-8)

Double messieurs:

Ma Long/Wang Chuquin (CHN) battent Ovidiu Ionescu/Alvaro 4-1 (11-3, 8-11, 11-7, 11-3, 11-5)