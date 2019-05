Le dernier point « spectaculaire » de la carrière de Jean-Michel Saive en vidéo

Saive, « ému et étonné » : « Je ne sais pas où on va mettre tout le monde » - Tennis de... A quelques minutes de ses derniers matches - il prévoit d'en jouer deux - Jean-Michel Saive s'est confié à notre micro. Le plus grand pongiste belge de l'histoire se dit « surpris » par l'engouement suscité par ses adieux.