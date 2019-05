Jean Michel Saive sera l’invité d’honneur du week-end Sportif (LIVE 18h30)

Jean Michel Saive sera l’invité d’honneur du week-end Sportif ce dimanche dès 18h30 sur la Une et sur Auvio. Il reviendra sur cette folle semaine qui l’a vu disputer son dernier match officiel et sur l’engouement populaire qui l’a accompagné. Archives, confidences, témoignages et surprises seront aussi au programme.

Le Pongiste le plus célèbre du Royaume commentera également l’actualité du jour, de la sortie de route de Thierry Neuville aux mondiaux de relais en passant (entre autres) par la page foot (avec notamment un reportage exclusif sur Eden Hazard) ou le Grand Prix de F1 en Espagne.