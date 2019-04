Jean-Michel Saive a décidé de prendre sa retraite le 9 mai prochain

Une grande et riche page (un bottin entier) de l'histoire du sport belge est en train de se tourner. Jean-Michel Saive a décidé d'arrêter sa carrière de pongiste. L'attaché de presse de son club, le Logis Auderghem, nous confirmé qu'il disputera son dernier match le jeudi 9 mai, date de la rencontre du club bruxellois face l'Etoile Basse Sambre à Auderghem.

"On se doutait qu'il pourrait prendre cette décision à la fin de la saison" a expliqué Marc Deby, le responsable de la communication du club auderghemois. "Il s'est décidé il y a quelques semaines. Je pense que ses récentes blessures à une cheville et au dos et ses nombreuses activités au sein de la commission technique de la fédération de tennis de table et au Comité Olympique et Interfédéral Belge ont joué un rôle dans sa décision."

Le plus grand pongiste belge de l'histoire, 49 ans, a un palmarès long comme le bras. Il a marqué l'histoire du ping et du sport noir-jaune-rouge. Locomotive de La Villette en Coupe des clubs champions de tennis de table puis Ligue des Champions, le Liégeois au légendaire "short retroussé" a glané sept titres en 13 finales.