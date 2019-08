Cédric Nuytinck en demi-finales de l'Open du Nigeria

Cédric Nuytinck s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open du Nigéria de tennis de table, épreuve ITTF Challenge Plus, samedi à Lagos.



Cédric Nuytinck, 40e joueur mondial, a battu en 8e de finale l'Allemand Kilian Ort (ITTF 215) 4-1 (11-4, 11-6, 11-7, 12-14, 11-9) avant d'écarter en quarts l'Egyptien Ahmed Saleh (ITTF 123) 4 sets à 3 (6-11, 9-11, 11-9, 11-7, 11-9, 8-11, 11-7).



Nuytinck affrontera l'Autrichien Robert Gardos (ITTF 55) dimanche demi-finales.



Chez les dames, Lisa Lung (ITTF 135) a été éliminée en 8e de finale du simple dames par la Croate Ida Jazbec (ITTF 339), qui s'est imposée 4-3 (13-11, 7-11, 9-11, 11-5, 19-21, 11-4, 11-2). La numéro 1 belge disputait également la finale du simple en U21 face à la Roumaine Andreea Dragoman, sa partenaire de double, qui l'a emporté 3-0 (11-3, 13-11, 11-5).



Lisa Lung et Andreea Dragoman ont été battues 3-2 (11-8, 10-12, 8-11, 10-12, 11-7) par les Russes Polina Mikhailova et Yana Noskova en demi-finales du double dames.



Enfin, Lisa Lung et Cédric Nuytinck ont été battus 3-0 (11-4, 11-9, 11-7) par le duo allemand formé par Kilian Ort et Yuan Wan en demi-finales du double mixte.