Les vététistes de l’extrême et la Red Bull Rampage de retour après deux ans d’absence, un Belge au départ

Grand Format : Thomas Genon, deux roues dans le vide - VTT Slopestyle - 20/01/2019 Dans le milieu du VTT extrême, son surnom, c’est « Tommy G ». Sur sa carte d’identité belge, c’est Thomas Genon. Ce jeune homme un peu fou de 25 ans, originaire de Plainevaux en région liégeoise, pratique le VTT slopestyle, du VTT extrême qui consiste à faire des "tricks", des figures avec son vélo sur des circuits urbains. Il est même l'un des dix meilleurs de la discipline. Mais une fois par an, c'est carrément d'une montagne qu'il s'élance. Fin 2018, Thomas Genon est sélectionné pour la 6ème fois d'affilée pour le « Red Bull Rampage », qui se déroule au sein du Parc National de Zion, en Utah, aux Etats-Unis. Le principe ? Dévaler une montagne à toute allure et faire des figures pour séduire les juges. Avec une petite subtilité : chaque rider construit lui-même sa ligne de descente sur les falaises. Un reportage « Grand format » de Manu Debiève, Bruno Gathy et Jérôme Poels pour amateurs de vertige et d’images spectaculaires.